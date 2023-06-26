韓劇大師聯手打造《奇蹟的兄弟》：鄭宇實力演技震懾裴賢聖！

由韓劇界大師級組合朴贊洪導演和金志宇編劇合力打造、實力派男星鄭宇與上位小鮮肉裴賢聖攜手主演的全新奇幻溫情劇集《奇蹟的兄弟》將於後晚（28日）起逢星期三、四晚上開播！

《奇蹟的兄弟》講述立志成為名作家、現實卻背負著沉重債務的作家志願生陸東柱（鄭宇飾）和來歷不明且擁有神秘能力的少年姜山（裴賢聖飾），兩個截然不同的男人跨越時間的界限，一同尋找真相、創造奇蹟，並在朝夕相處間成為真正兄弟的故事。

劇中姜山在一場事故中失去記憶，卻突然獲得「感同身受」的神秘力量，不但能感知他人的痛苦和絕望，還可以讀懂別人的心聲，對此裴賢聖笑言他被「姜山」的善良和溫柔所吸引，也透露自己和角色的相似之處：「我很會聽朋友們的故事，也經常和他們一起哭一起笑，所以我對姜山的同理心感同身受。」



去年裴賢聖演出電視劇《我們的藍調時光》後人氣暴漲，其後更接連主演兩部劇集，表現亮眼；不過他卻笑言圍讀時曾被對手鄭宇嚇親：「第一次讀劇本時，我對鄭宇前輩的演技感到敬畏！開始拍攝後，他給了我很多讚美和建議，我也從他的演技中學到很多。《奇蹟的兄弟》對我來說是一部奇蹟般的作品，我學到很多、也感受了很多，還記得拿到劇本後我便一口氣看完，還忍不住『哇』了一聲！」



此外，《奇蹟的兄弟》是韓國電視劇界「匠人組合」朴贊洪導演和金志宇編劇聯手打造的第十一部作品，二人合作長達廿四年，曾共同創作《鯊魚》、《記憶》和《美麗的世界》等話題韓劇；想知道他們將以怎樣的故事打動觀眾，就要留意6月28日在「黃Viu」上架！



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞