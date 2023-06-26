浪漫新經典第二擊！《單戀原聲帶》第2季將於Disney+ 2023下半年琴世祿、魯尚炫以全新角色演繹

2022年，由人氣女星韓韶禧聯同演技派男神朴炯植共同譜寫，友達以上、戀人未滿的虐心單戀故事《單戀原聲帶》(Soundtrack #1) 成功感動不少觀眾。延續這個備受觀眾寵愛的系列，將會再以動人的全新故事情節、浪漫樂曲及CP值超高的演員陣容載譽歸來，《單戀原聲帶》第2季 (Soundtrack #2) 將於2023年下半年Disney+ 獨家上線。

全新第2季將以現代韓國為背景，講述嫻秀和守鎬這對交往6年的年輕情侶分手後的故事。因謊言及誤解而分開的二人本來已經不再聯絡，直至後來當上公司行政總裁、事業有成的守鎬誤打誤撞下聘請了一位鋼琴導師，二人才以鋼琴導師嫻秀以及學生守鎬的身份重新連繫，開啟他們浪漫重燃的愛情第二章，勢必牽起曾經經歷過愛情、失落與背叛的觀眾的共鳴。



演員陣容方面，將由參演過《愛情的理解》、《五月的青春》、《熱血祭司》的人氣女星琴世祿飾演女主角嫻秀，男主角守鎬則由參演過《柏青哥》、《明星經紀人生存記》、《謝幕：樹立而死》的型男演員魯尚炫飾演。幕後方面，將由曾經執導《黑道律師文森佐》、《小女子》以及《單戀原聲帶》第1季 (Soundtrack #1) 的導演金熙元再次回歸執導，台前幕後共譜愛情新樂章。

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