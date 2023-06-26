韩剧大师联手打造《奇迹的兄弟》：郑宇实力演技震慑裴贤圣！

由韩剧界大师级组合朴赞洪导演和金志宇编剧合力打造、实力派男星郑宇与上位小鲜肉裴贤圣携手主演的全新奇幻温情剧集《奇迹的兄弟》将於后晚（28日）起逢星期三、四晚上开播！

《奇迹的兄弟》讲述立志成为名作家、现实却背负著沉重债务的作家志愿生陆东柱（郑宇饰）和来历不明且拥有神秘能力的少年姜山（裴贤圣饰），两个截然不同的男人跨越时间的界限，一同寻找真相、创造奇迹，并在朝夕相处间成为真正兄弟的故事。

剧中姜山在一场事故中失去记忆，却突然获得「感同身受」的神秘力量，不但能感知他人的痛苦和绝望，还可以读懂别人的心声，对此裴贤圣笑言他被「姜山」的善良和温柔所吸引，也透露自己和角色的相似之处：「我很会听朋友们的故事，也经常和他们一起哭一起笑，所以我对姜山的同理心感同身受。」



去年裴贤圣演出电视剧《我们的蓝调时光》后人气暴涨，其后更接连主演两部剧集，表现亮眼；不过他却笑言围读时曾被对手郑宇吓亲：「第一次读剧本时，我对郑宇前辈的演技感到敬畏！开始拍摄后，他给了我很多赞美和建议，我也从他的演技中学到很多。《奇迹的兄弟》对我来说是一部奇迹般的作品，我学到很多、也感受了很多，还记得拿到剧本后我便一口气看完，还忍不住『哇』了一声！」



此外，《奇迹的兄弟》是韩国电视剧界「匠人组合」朴赞洪导演和金志宇编剧联手打造的第十一部作品，二人合作长达廿四年，曾共同创作《鲨鱼》、《记忆》和《美丽的世界》等话题韩剧；想知道他们将以怎样的故事打动观众，就要留意6月28日在「黄Viu」上架！



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