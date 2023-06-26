ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑预售突破78万张破K-POP纪录！概念照又帅一波获好评
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ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑预售突破78万张破K-POP纪录！概念照又帅一波获好评

KPOP   2023年6月26日   星期一17:30   草莓  

（封面图源：Twitter@ZB1_official）

限定团ZEROBASEONE（ZB1）即将在7月发行首张迷你专辑《YOUTH IN THE SHADE》出道，据Genie Music透露，从21日开始预售的专辑，短短5天销量已达78万张，打破创下历代K-POP团体出道专辑的预售纪录，人气惊人。
（图源：Twitter@ZB1_official）

而今（26）凌晨0时发布了首波概念照「YOUTH」，继先前发布的预告影片《Back to ZEROBASE》后再获好评。据官方说明，「YOUTH」概念照是想展现9名成员「在深邃的黑暗中展现更加灿烂夺目的视觉效果」，而他们的眼神也点题「YOUTH」展现出青春、纯真的面貌，同时散发温柔魅力或强烈存在感。
（图源：WAKEONE提供TVDaily）

▼成韩彬

▼金地雄

▼章昊

▼SEOK MATTHEW

▼金太来

▼RICKY

▼金奎彬

▼朴干旭

▼韩维辰

ZEROBASEONE首张迷你专辑《YOUTH IN THE SHADE》就要在7月10日发行，当天晚上韩国时间晚间8点也会有出道show《ZEROBASEONE DEBUT SHOW》。

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