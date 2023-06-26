ZEROBASEONE（ZB1）出道专辑预售突破78万张破K-POP纪录！概念照又帅一波获好评

限定团ZEROBASEONE（ZB1）即将在7月发行首张迷你专辑《YOUTH IN THE SHADE》出道，据Genie Music透露，从21日开始预售的专辑，短短5天销量已达78万张，打破创下历代K-POP团体出道专辑的预售纪录，人气惊人。
而今（26）凌晨0时发布了首波概念照「YOUTH」，继先前发布的预告影片《Back to ZEROBASE》后再获好评。据官方说明，「YOUTH」概念照是想展现9名成员「在深邃的黑暗中展现更加灿烂夺目的视觉效果」，而他们的眼神也点题「YOUTH」展现出青春、纯真的面貌，同时散发温柔魅力或强烈存在感。
▼成韩彬
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
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▼金地雄
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▼章昊
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▼SEOK MATTHEW
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▼金太来
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▼RICKY
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▼金奎彬
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▼朴干旭
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▼韩维辰
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ZEROBASEONE首张迷你专辑《YOUTH IN THE SHADE》就要在7月10日发行，当天晚上韩国时间晚间8点也会有出道show《ZEROBASEONE DEBUT SHOW》。
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