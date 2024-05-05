《背著善宰跑》編劇是看著金惠奫寫的劇本！導演：「如果她不出演的話，這部作品可能不會成功」

由金惠奫和邊佑錫主演的《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。播出後，在韓網有著超高討論度，兩位主演也都躋身話題度榜。

隨著電視劇的大熱，尹鍾鎬導演上個月在《背著善宰跑》製作發表會上談到選角幕後故事，也再次被找出來。尹鍾鎬導演表示：「因爲任素是帶領整體的角色，所以選角很重要。聽說編劇是選了金惠奫才寫（劇本）的。如果金惠奫說不出演的話，這部作品可能就不會成功，金惠奫從演技到品性都很努力。」



尹鍾鎬導演還談到飾演柳善宰的邊佑錫，他說：「他是我們電視劇的顏值擔當，游泳選手的身材加上頂級明星的氣場，唱歌也要唱得好。去釜山看《20世紀少女》時，看到了邊佑錫的全新青春，我想能同時演10多歲和30多歲戲的演員有幾個呢？」露出欣慰的笑容。



這也讓不少觀眾和網友都非常有共鳴，紛紛表示：「任素=金惠奫」、「真的無法想象不是金惠奫的任素」、「不是金惠奫的話，沒有比她更好的演員了」、「演技真的很好」、「金惠奫給幻想帶來了說服力，觀眾們也能夠投入其中」、「看到某篇文章，在8集裡哭了40多次，感覺感情消耗不是鬧著玩的，真的做得非常好ㅠ」、「不可替代的表情演技，連發音都不錯」等等。



奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾別錯過啦～

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