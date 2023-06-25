《今生也請多指教》親人就在眼前卻不能相認！貂媛的單戀對象原來是他（EP.03）
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《今生也請多指教》親人就在眼前卻不能相認！貂媛的單戀對象原來是他（EP.03）

韓劇   2023年6月25日   星期日17:56   Sani  

（封面圖源：FB@tvNDrama，Netflix@《今生也請多指教》截圖）

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。

第3集裡，知音和前世的妹妹、媽媽見面，也許是因為曾被當做瘋子，如今面對親人也不敢告知真實身份......
（圖源：《今生也請多指教》海報）

*以下內容包含《今生也請多指教》第3集關鍵內容！
（圖源：KSD）

生日的告白

知音和愛景敘舊時想起今天不僅是尹珠媛的忌日，也是文瑞夏的生日，而珠媛曾承諾瑞夏在他生日那天告知是否喜歡他。 知音冒雨趕到瑞夏家向他告白，沒想到貂媛也在瑞夏家，令她驚慌失措。
（圖源：FB@tvNDrama）
（圖源：FB@tvNDrama）

貂媛的一見鐘情

貂媛用假名參加MI酒店造景項目，第一次開會時見到瑞夏，不意外又被瑞夏拒於門外。 知音以為貂媛和自己愛上同一個人，雖然很為難，但還是想和前世的妹妹聊聊天。 一聊才知貂媛喜歡的其實是瑞夏的秘書河道允，而且是一見鐘情、絕無二心的喜歡，這下放心了XD
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

前世的媽媽

知音送貂媛回家，按了門鈴就躲到一旁，不敢和前世的媽媽見面。 沒想到媽媽主動走出來跟知音相認，還說一直在等她轉世回來，讓知音感動不已，母女二人抱頭痛哭在一起。
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

這時瑞夏剛好經過，看到知音抱著自己的肩膀哭泣，原來剛才的母女相認只是知音的想像... T^T瑞夏叫醒知音，知音回頭毫無防備地說出「瑞夏啊」，本就有所懷疑的瑞夏也晃神了：「姐姐？」 如果母女暫時不能相認，拜託瑞夏趕快認出知音啊~~~
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

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