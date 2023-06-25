【韓網熱帖】現在Twitter熱搜反響炸裂的「喪夫餐」

ENA新劇《有院子的家》裡，林智妍飾演的「秋尚恩」經常被丈夫家暴，接到丈夫死亡的通報電話後，一個人來到中餐廳點了炸醬麵+糖醋肉+炸餃子+可樂，吃得很香。

這個組合被網友取名「喪夫餐」（韓文是 남편사망정식，直譯「丈夫死亡定食」），在Twitter上迅速傳播並登上熱搜，很多網友點了同樣的食物拍照PO上網。

這件事還上了新聞，但新聞認為該措辭略顯不妥。

韓國網友評論：

1. ᅲᅲ 如果劇中林智妍老公沒死，同樣的飯菜她不會吃得這麼香。 因為是遭受過嚴重家暴的孕婦角色，確認丈夫死亡後放鬆地、了無遺憾地吃飯的表演，所以成為話題。 不覺得喪夫餐這名字有什麼問題。

2. 又不是真有人死了，只是劇中的丈夫，而且不是可憐的受害者，在敏感什麼啊。 覺得不舒服的話，自己調整一下。

3. 家暴受害者得知加害者死亡後，帶著解放感像吃喜宴一樣吃東西，如果看到這個會感到不適就真的kk... 調查一下相關受害者吧，絕對不會有人這樣說。 如果是我，可能還會在旁邊點炮竹。

4. 最近的人造詞時太被多巴胺衝昏頭腦，總是偏向刺激、嘲弄、戲謔，對並未經歷過的虛構事件代入自己，都在生氣和激動... 一味追求極端的暢快淋漓，反而導致退步。 跟著讀和用的話腦袋都會壞掉。 當然家暴犯在劇中死掉是大快人心的事，現實裡的家暴犯處罰過輕、毀掉了社會一角，但給menu取那種名字還很開心的話，好像並不會產生好效果。 因為網上這種流行而攻擊假想對象，可能又會演變成現實裡的暴力ᅲ

5. 這種真的很糟糕... 連劇都被侮辱了，真的很不快。 反過來說，如果是「妻子死亡定食」、「媳婦死亡定食」之類，我也會非常非常不快。 不清楚劇中角色是怎樣，但沒看過劇的人只覺得是在詛咒老公去世，起雞皮疙瘩。

6. 不是代入家暴犯，而是「OO死亡定食」這種詞成為迷因真的有問題。 「家暴男死亡定食」還好，「喪夫餐」有些過分吧？

7. 並非所有丈夫都是家暴犯，也並非所有人都看過這部劇。 我也沒看過，看到帖文標題的措辭只感覺好髒。

8. 一看就知是假裝女權主義者的極端厭男者趁機取的名字

9. 不是所有人都看過那部劇，劇中也沒有稱之為「喪夫餐」，不理解為何要這樣叫。 總之不喜歡「OO死亡定食」這種說法，也不懂那些趁機唱反調的人。

10. 在劇中能理解，但現實裡給食物取這樣的名字還跟風，就看起來不太好

11. 只是厭男那幫人找到新的樂子罷了。

12. 如果改叫「解放定食」會不會好些？ 雖然取那個名字的原本目的就是厭惡...

13. 劇中是遭到家暴的case，但居然當做迷因來用？ 如果出現「妻子死亡套餐」，早就鬧瘋了吧？

14. 同意。 電視劇是電視劇，當迷因來用的人很有問題。 我們都帶著人類之美生活吧~

出處：‎Instiz

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