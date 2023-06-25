繼「Netflix兒子」後又一個「Netflix女兒」！據傳朴圭瑛成為《魷魚遊戲2》女主，她還有5部電視劇等待播出

說到「Netflix兒子」會想到宋江，那「Netflix女兒」應該是朴圭瑛吧！

近期，有消息指出，曾出演《羅曼史是別冊附錄》、《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》、《惡魔法官》、《達利和馬鈴薯湯》等電視劇的朴圭瑛，將成為紅遍全球的《魷魚遊戲》續集之女主角，引發關注。雖然官方表示：「無法確認」‎，但其實已經八九不離十。

朴圭瑛從配角一步、一步累積自己的演技履歷，盤點她目前待播的作品就有5部！其中有4部將通過Netflix播出，是繼「「Netflix兒子」宋江後，又一個「Netflix女兒」。

▲Netflix《絕世網紅》：本月（6月）30日公開

劇情描述作風大膽的女性投身名氣即收入的網紅事業，讓觀眾一窺她週遭網紅的真實人生，進一步了解這個光鮮亮麗卻又充滿競爭、醜聞不斷的網紅世界。朴圭瑛飾演女主角「徐雅莉」，在名人的世界裡如彗星般登場，與其他網紅不同的出格步伐，讓她瞬間嘗到了人生逆轉的味道。

▲Netflix《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》：

改編自同名網漫，描述車賢秀（宋江 飾）家人離世後獨自搬到「綠之家」居住。在自殺那天，發生一連串恐怖事件，於公寓被怪物襲擊後，跟鄰居並肩作戰、對抗怪物。朴圭瑛飾演1510號房住客「尹智秀」。喜歡演奏貝斯到半夜、製造噪音。她使用球棒戰鬥，並與鄭載憲老師（金南喜 飾）並肩作戰，互有好感。

▲Netflix《犬系戀人》：

改編自同名網漫，描述因為受到家庭詛咒的女主角，一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。朴圭瑛飾演女主角「韓海娜」，若是親親就會變成狗狗，所以以「不接吻」為條件交往，卻屢次被甩。為了還原漫畫的角色，以往多為黑髮的朴圭瑛，染了頭髮。

▲OTT新劇《網內人》：

由電影《看見惡魔》金知雲導演與《讀取惡心的人們》朴寶藍導演共同執導，《20世紀少女》製作公司YONG FILM製作。劇情描述不相信妹妹會做出極端選擇死亡的姐姐，在調查途中遇見了神秘男人。先前傳出金宣虎、朴圭瑛將擔任主角‎，近期已開機拍攝。

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