继「Netflix儿子」后又一个「Netflix女儿」！据传朴圭瑛成为《鱿鱼游戏2》女主，她还有5部电视剧等待播出

说到「Netflix儿子」会想到宋江，那「Netflix女儿」应该是朴圭瑛吧！

近期，有消息指出，曾出演《罗曼史是别册附录》、《虽然是精神病但没关系》、《Sweet Home》、《恶魔法官》、《达利和马铃薯汤》等电视剧的朴圭瑛，将成为红遍全球的《鱿鱼游戏》续集之女主角，引发关注。虽然官方表示：「无法确认」‎，但其实已经八九不离十。

朴圭瑛从配角一步、一步累积自己的演技履历，盘点她目前待播的作品就有5部！其中有4部将通过Netflix播出，是继「「Netflix儿子」宋江后，又一个「Netflix女儿」。

▲Netflix《绝世网红》：本月（6月）30日公开

剧情描述作风大胆的女性投身名气即收入的网红事业，让观众一窥她周遭网红的真实人生，进一步了解这个光鲜亮丽却又充满竞争、丑闻不断的网红世界。朴圭瑛饰演女主角「徐雅莉」，在名人的世界里如彗星般登场，与其他网红不同的出格步伐，让她瞬间尝到了人生逆转的味道。

▲Netflix《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》：

改编自同名网漫，描述车贤秀（宋江 饰）家人离世后独自搬到「绿之家」居住。在自杀那天，发生一连串恐怖事件，於公寓被怪物袭击后，跟邻居并肩作战、对抗怪物。朴圭瑛饰演1510号房住客「尹智秀」。喜欢演奏贝斯到半夜、制造噪音。她使用球棒战斗，并与郑载宪老师（金南喜 饰）并肩作战，互有好感。

▲Netflix《犬系恋人》：

改编自同名网漫，描述因为受到家庭诅咒的女主角，一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。朴圭瑛饰演女主角「韩海娜」，若是亲亲就会变成狗狗，所以以「不接吻」为条件交往，却屡次被甩。为了还原漫画的角色，以往多为黑发的朴圭瑛，染了头发。

▲OTT新剧《网内人》：

由电影《看见恶魔》金知云导演与《读取恶心的人们》朴宝蓝导演共同执导，《20世纪少女》制作公司YONG FILM制作。剧情描述不相信妹妹会做出极端选择死亡的姐姐，在调查途中遇见了神秘男人。先前传出金宣虎、朴圭瑛将担任主角‎，近期已开机拍摄。

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