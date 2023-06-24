《魷魚遊戲2》終於有女主！韓媒爆朴圭瑛&曺柔理有望加盟，Netflix做出「似曾相識」回應

Netflix熱門劇集《魷魚遊戲》日前公開第二季選角陣容全員為男性，令不少觀眾疑惑女主在哪？ 昨日終於有韓媒報導稱朴圭瑛和曺柔理也將加盟，Netflix和兩位演員所屬社均已做出回應！

據韓媒Starnews和SpotvNews，朴圭瑛和曺柔理將加盟Netflix熱門劇集《魷魚遊戲》第二部，其中朴圭瑛將擔任女主角。 此前公開的第二季陣容包括第一季的李政宰、李炳憲、魏河俊、孔劉，以及新加入的任時完、姜河那、朴成勳、梁東根。





《魷魚遊戲》第一季為數不多的女性角色都獲得很多關注，其中飾演「智英」的李瑜美獲得不少時尚資源，後續作品亦從配角晉升主角；飾演「姜曉」、本就是國際知名模特的鄭好娟更藉此成功進軍好萊塢。





對此，Netflix及兩位演員的所屬社都謹慎地表示無法確認。 之前有媒體爆料任時完將加盟第二季時Netflix的回應也是無法確認，但3天後就發佈了包含任時完在內的第二季選角名單。



《魷魚遊戲》講述456人為爭奪456億韓元展開生死遊戲的故事，第一季於2021年公開後在全球掀起現象級熱潮，短短一個月就為Netflix帶來1億1100萬新用戶，亦成為Netflix有史以來收看人數最多的作品。 據悉第二季製作費超過一千億韓元，演員陣容確定後將在今夏開拍，目標明年與觀眾見面。



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