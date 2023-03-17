金宣虎不演《亥時蜃樓》傳「找不到女主角」，另有消息改接《網內人》望與朴珪瑛合作

金宣虎歷經一些風波，去年10月開始有消息以新劇《亥時蜃樓》（又譯海市蜃樓）回歸電視劇，然而根據昨（16）日最新消息，金宣虎辭演，甚至有媒體出來披露是因為「找不到女主角」，不過隨後又有他改接其他劇的消息。

‎《亥時蜃樓》為古裝愛情劇，講述最厲害的天才君主與一名被命運鎖鏈束縛的神祕女子之間的宮廷羅曼史，由於改編自《雲畫的月光》尹梨修小說家之作品，且尹梨修將親自擔任編劇，因此頗受矚目。



不過據昨《STARNEWS》報導，金宣虎雖然收到邀約也進行了正面的討論，不過最終仍決定不接演。《STARNEWS》報導一出後，很快又有另一家媒體‎《Sports Donga》披露原因是沒有女演員願意出演，還以「金宣虎風險」為題，爆料大部分的女演員都拒絕出演，雖然曾有人考慮，不過最終都以「金宣虎的風險很大」為理由向製作公司Studio & New提出各種要求，而Studio & New後來也認為《亥時蜃樓》是部羅曼史，女主角很重要，最後決定重新選角不考慮金宣虎了。

然而，晚間很快又有新消息，金宣虎還是會回歸戲劇圈，只不過是OTT平台的網路劇，劇名《網內人》（망내인），劇情講述不相信弟弟會做出極端選擇死亡的姐姐，在調查途中遇見了神秘男人，由電影《看見惡魔》金知雲導演與《讀取惡心的人們》朴寶藍導演共同執導，《20世紀少女》製作公司YONG FILM製作。

雖然《Sports Donga》報導女演員見《亥時蜃樓》由金宣虎主演而忌憚，但《網內人》馬上也有消息女主角是朴珪瑛，朴珪瑛經紀公司Saram Entertainment證實收到邀約「正積極討論中」。



金宣虎經紀公司S.A.L.T Entertainment對這一連串消息則表示，《亥時蜃樓》是因為製作公司內部意見分歧才選擇辭演，目前正積極討論出演《網內人》。從朴珪瑛與金宣虎經紀公司的發言，可猜測兩位接演機率都非常高。



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