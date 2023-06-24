P1Harmony首度襲港：今年9月於麥花臣場館舉行專場演唱會！

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Live Nation隆重宣佈韓國六人實力男團P1Harmony將首度來到香港演出！ 「P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG 」將於2023年9月5日(星期二)於麥花臣場館舉行。門票由港幣 599起，於2023年6月29日(星期四)上午10時起經 www.cityline.com網站及購票熱線 +852 2111 5333公開發售。 Live Nation 會員可於2023年6月28日（星期三）上午10時至下午11時59分優先購買門票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk。



P1Harmony由KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL及JONGSEOB六位成員組成的韓國男子團體。他們在2020年10月以EP《DISHARMONY：STAND OUT》及主打曲〈SIREN〉出道，所有歌曲均由成員們共同創作。

在2022年3月到5月，P1Harmony完成了他們的首個美國專場巡演，所有11場演出在不到30分鐘內火速售罄，印證團體的火紅人氣。他們更與著名R＆B歌手Pink Sweat$合作推出單曲〈Gotta Get Back〉。P1Harmony最近發行了他們的第五張迷你專輯《HARMONY：SET IN》，並在2023年初舉行了第二次美國巡演，其中包括在納什維爾著名歷史演出場地Grand Ole Opry舉行演出，成為首個在該場地演出的K-pop團體。他們還在NBC的《Today Show》上舉行了一場TikTok直播，該直播觀看人數超過12,000人，創下該節目史上最高直播觀看人數。為了擴大他們在音樂界的聯繫，他們除了與英國樂隊New Hope Club在紐約的演出中合作，他們亦為New Hope Club 首爾演唱會作開場嘉賓。



隨著P1Harmony的快速崛起，他們以高品質的作品和令人驚艷的表演令團體成為最有活力和令人期待的現役K-pop組合。他們將繼續保持姿態，以音樂及演出連繫觀眾，帶領他們登上事業高峰。

P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG

日期：2023年9月5日（星期二）

時間：晚上8時

地點：麥花臣場館

票價：港幣 1499 (VIP, 企位) / 799（坐位） / 599（坐位）（＋手續費）

Live Nation 會員優先購票：2023年6月28日（星期三）上午10時至晚上11時59分

公開售票：2023年6月29日（星期四）上午10時起

查詢：info@livenation.hk

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