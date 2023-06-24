P1Harmony首度袭港：今年9月於麦花臣场馆举行专场演唱会！

香港P1ece!!!!!!!!要注意啦～～～

Live Nation隆重宣布韩国六人实力男团P1Harmony将首度来到香港演出！ 「P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG 」将於2023年9月5日(星期二)於麦花臣场馆举行。门票由港币 599起，於2023年6月29日(星期四)上午10时起经 www.cityline.com网站及购票热线 +852 2111 5333公开发售。 Live Nation 会员可於2023年6月28日（星期三）上午10时至下午11时59分优先购买门票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk。



P1Harmony由KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL及JONGSEOB六位成员组成的韩国男子团体。他们在2020年10月以EP《DISHARMONY：STAND OUT》及主打曲〈SIREN〉出道，所有歌曲均由成员们共同创作。

在2022年3月到5月，P1Harmony完成了他们的首个美国专场巡演，所有11场演出在不到30分钟内火速售罄，印证团体的火红人气。他们更与著名R＆B歌手Pink Sweat$合作推出单曲〈Gotta Get Back〉。P1Harmony最近发行了他们的第五张迷你专辑《HARMONY：SET IN》，并在2023年初举行了第二次美国巡演，其中包括在纳什维尔著名历史演出场地Grand Ole Opry举行演出，成为首个在该场地演出的K-pop团体。他们还在NBC的《Today Show》上举行了一场TikTok直播，该直播观看人数超过12,000人，创下该节目史上最高直播观看人数。为了扩大他们在音乐界的联系，他们除了与英国乐队New Hope Club在纽约的演出中合作，他们亦为New Hope Club 首尔演唱会作开场嘉宾。



随著P1Harmony的快速崛起，他们以高品质的作品和令人惊艳的表演令团体成为最有活力和令人期待的现役K-pop组合。他们将继续保持姿态，以音乐及演出连系观众，带领他们登上事业高峰。

P1HARMONY LIVE TOUR [P1USTAGE H:P1ONEER] IN HONG KONG

日期：2023年9月5日（星期二）

时间：晚上8时

地点：麦花臣场馆

票价：港币 1499 (VIP, 企位) / 799（坐位） / 599（坐位）（＋手续费）

Live Nation 会员优先购票：2023年6月28日（星期三）上午10时至晚上11时59分

公开售票：2023年6月29日（星期四）上午10时起

查询：info@livenation.hk

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻