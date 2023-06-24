黑天鵝太妍霸氣登場！「好想念台北！」飛絮入眼引發不適太妍卻用中文說「沒關係沒關係」要粉絲安心

太妍6月24日下午4點於台北小巨蛋開唱《The Odd of Love》，除了拿手好歌一首接一首外，太妍也換上了多款造型服裝，甚至現學現賣翻譯老師的中文語氣，與台灣粉絲們同樂。

在粉絲的呼喊聲中，太妍穿著一襲黑色禮服層次澎裙，先是以剪影方式登場，已讓全場粉絲陷入瘋狂，她更一連帶來4首歌曲「INVU」「Can’t Control Myself」「Some Nights」「Set Myself On Fire」，她背後的舞台影像也隨著歌曲的主題變換，聽覺視覺都是相當精彩的饗宴。



太妍也知道今天是台灣的假日，對於粉絲們犧牲了與家人共度的時光來到小巨蛋觀賞她的演唱會，讓她感到相當開心也感謝。接下來太妍換上了白色如同希臘女神的打扮與舞群們共舞，也有一組造型看起來相當青春活潑，可說是百變女王。



太妍在唱完「Four Seasons」後也抬頭看見了粉絲們為她排出的應援語句，包含「距離很遠但是心卻很近」「我們的愛始終如一」。太妍也提到每一次來台北舉辦演唱會，粉絲們總是會有這招排字應援，這一次她也有所期待著上台，沒想到台北粉絲從來沒讓她失望。她也一一讀出高舉的手幅上寫出的字句，笑說粉絲們要不要出本詩集？還是收錄到SONE名言錄中？太妍說自己唱歌時常常閉起了眼睛，有時候沒有看見粉絲們準備的心意，不過今天她相當感謝大家的應援。



看見台下美麗的燈光交錯與粉絲們的支持，太妍還不忘拜託自己的工作人員幫她拍照留下這美麗的畫面。今日太妍一共帶來了20多首好歌，相信粉絲們也都度過了相當滿意的午後時光。



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