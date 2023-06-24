【韓網熱帖】和本尊莫名有些像的菲律賓Jennie
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【韓網熱帖】和本尊莫名有些像的菲律賓Jennie

生活   2023年6月24日   星期六20:30   Tracy  

（封面圖源：TikTok@rowenapadua943、Twitter@instiz）

TikTok上的菲律賓女生，因長得像BLACKPINK成員Jennie而被韓國網友注意到。 （TikTok帳號@rowenapadua943）

韓國網友評論：
1. 既像又不像是怎麼回事
2. 除了眼珠之外，其他都超級像
3. 有Jennie的感覺，不過是不是妝容問題，好奇她怎麼畫的
4. 這也太像了吧
5. 點進來之前我準備開罵，點進來後發現真的有像
6. 不是有些像，而是非常像
7. 那種獨特的厭世感貓相臉超級像
8. 為什麼大家都說像啊，我感覺一點都不像
9. 確實有Jennie的感覺，差不多30%吧
10. 麻煩這位女生出一個化妝教學吧，真的太像了

出處： https://www.instiz.net/pt/7398918?green=1

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