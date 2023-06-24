【韓網熱帖】和本尊莫名有些像的菲律賓Jennie

TikTok上的菲律賓女生，因長得像BLACKPINK成員Jennie而被韓國網友注意到。 （TikTok帳號@rowenapadua943）

진짜 묘하게 닮았다는 필리핀 제니.jpgif https://t.co/EAytlsIEFX pic.twitter.com/2odI0nxjFu — 더쿠가 터졌다고? 인티 가입창 열어놨어 (@instiz) June 22, 2023

韓國網友評論：

1. 既像又不像是怎麼回事

2. 除了眼珠之外，其他都超級像

3. 有Jennie的感覺，不過是不是妝容問題，好奇她怎麼畫的

4. 這也太像了吧

5. 點進來之前我準備開罵，點進來後發現真的有像

6. 不是有些像，而是非常像

7. 那種獨特的厭世感貓相臉超級像

8. 為什麼大家都說像啊，我感覺一點都不像

9. 確實有Jennie的感覺，差不多30%吧

10. 麻煩這位女生出一個化妝教學吧，真的太像了

出處： https://www.instiz.net/pt/7398918?green=1

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究