具惠善再爆料：因信任前夫安宰賢才加入HB娛樂！卻長年被欺負，拖欠片酬

具惠善自爆與前夫安宰賢所屬經紀公司HB娛樂正在打官司。

18日，HB娛樂公開了與具惠善的經紀合約訴訟結果，並發布公開聲明，表示「根據大韓商社仲裁院的裁決，具惠善就解除經紀合約一事需向HB娛樂支付賠償金，她已與2020年4月20日支付完畢。這之後具惠善又申請了合約效力判定，已在2020年7月1日被駁回，以上仲裁判定在2021年4月16日獲得了大法院的最終認可。另外，2020年2月18日具惠善向首爾中央地方法院提起訴訟，要求HB娛樂向她支付YouTube影片的收益，聲稱自己有HB娛樂頻道（YouTube）中登載的影片的版權，2023年6月15日首爾中央地方法院以原告無事實根據為由駁回了她的訴訟。」

2016年，具惠善和安宰賢因合作電視劇《Blood》生情成夫妻，但婚姻只維持了3年，2019年具惠善爆料兩人婚後不合，互撕一年直到2020年才離婚。兩人離婚之前都是HB娛樂旗下的演員，具惠善曝光她與安宰賢離婚前後HB娛樂只處理了安宰賢的事情，對她不聞不問，於是2019年她就向HB娛樂通報解除合約，卻被法院判敗訴，第二天她直接上訴，要求重審。

6月19日，具惠善又對外宣布：「之前因為未收到部分電視劇片酬而傷心過，前公司還欠我YouTube的片酬，我的損失超過3億，這件事情我真的要自己承受嗎？為此真的苦惱了很久。我是因為相信前夫（安宰賢）才加入的HB娛樂，在毫無片酬的情況下出演了HB娛樂運營的YouTube頻道的節目（12集以上），還為他們提供了內容策劃、音樂、剪輯等，這些影片的點擊率超過了1000萬，他們不僅不支付演出費，甚至強行廢除了已經去天堂的我的寵物們的影片，還告發了想要幫助我的刑警，這些年來一直都在欺負我。我無法理解為什麼要判我敗訴，也不想承認，所以一定會上訴。雖然很多擔心我的人都認為不回應才是最好的方法，但我堅持上訴的原因就是希望後輩們不要再經歷我經歷過的事情，也想為目前這種『先出演后支付』的体制敲响警钟。」

對此，HB娛樂也發布了官方聲明，稱數年間遭到了具惠善的精神打壓，「這些年裡具惠善以各種虛假理由詆毀HB娛樂的名譽和信用，歪曲、否認法院的判決，妨礙公司的業務，嚴重損壞了公司的名譽，我方無法再坐視不管。」

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