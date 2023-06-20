《浪漫醫生金師傅3》金旻載樂當配角：「入伍時間尚未確定…但一定是在今年內入伍」

日前剛播畢的《浪漫醫生金師傅3》送上了圓滿結局，甚至暗示了還有第四季的可能性，令觀眾們相當期待。劇中的恩卓護士金旻載，也表示今年內將會安排入伍服兵役。

在《浪漫醫生金師傅3》的製作發表會上，飾演金師傅的韓石圭，透露了金旻載即將入伍的消息，引發話題討論。當時金旻載看起來似乎有些慌張，但也相當爽快承認，並表示這部作品應該是他20多歲的最後一部作品，雖然還沒有完全確定，也許入伍也是個好的機會。



金旻載回想當天的狀況，笑著說自己的確是嚇了一跳，第三次與韓石圭前輩合作仍然讓他感到相當榮幸與幸福，並且覺得前輩對他來說，每一瞬間都是非常帥氣的大人，也提到從第一季就常跟前輩聊到當兵的話題，在第三季拍攝時他曾向韓石圭前輩說「雖然還沒確定，但今年內一定會去當兵」，沒想到前輩在製作發表會上直接說了出來。



金旻載也表示，入伍的確切日期必須跟兵役廳確認，雖然收到了入伍通知，但有許多軍種許多部門，目前也都還沒確認要去哪一個，所以在很多細節都還沒確認的狀況下，金旻載還沒能親自向粉絲公開這個訊息。韓石圭前輩在製作發表會公開這個消息，事後他還向金旻載說「唉唷〜旻載啊對不起」，這讓金旻載更感到抱歉。



雖然從演出第一季之後，後續多部電視劇中金旻載已經演出男一，但對於《浪漫醫生金師傅》續集系列，即使是配角，他仍然毫不猶豫地答應出演，對於這部作品，金旻載有著特殊的使命感以及責任感。而他也表示這的確會是他在20多歲的最後一部作品，目前後續也沒有其他的官方公開行程了。



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