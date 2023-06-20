KBS打算在日本舉行年末「音樂大祝祭」！韓網友氣炸：KBS什麼時候變成日本電視台了

KBS電視台的年末音樂慶典選在了日本舉行。

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導稱，KBS「2023KBS歌謠大祝祭」將於12月9日在日本埼玉縣所澤市的西武巨蛋舉行，屆時將邀請最近1年裡活躍在歌壇上的K-POP歌手參加。 目前製作組正在積極洽談愛豆團隊和歌手中。

三大台（KBS、SBS和MBC）的年末音樂慶典一直都是K-POP粉極為關注的活動，將本土音樂慶典搬到日本舉行實屬少見，也引發了廣大韓國網友和觀眾的不滿。 19日下午KBS觀眾留言板塊已經出現「反對KBS歌謠大祝祭在日本舉行」的請願文，並且有超1000名網友讚同、留言（19日下午數據）。 根據KBS內部規定，請願文在30天的期限內超過1000人讚同的話，必須做出官方回應。 可見本次活動舉辦地放在日本有多讓韓國民眾感到不滿。



請願文中韓國網友表示：「KBS不是公營（國營）電視台嗎？ 到底是怎麼想的，居然在日本舉辦年末公演，完全無法理解這一行為，現在趕快撤銷吧。」 theqoos上也掀起了熱議，越來越多的網友留言稱：「瘋了嗎，這麼媚日，你們倒是對日本挺忠誠的嘛」、「KBS連自尊都不要了嗎」、「錢都是韓國人繳的，日本人到最後坐享其成」、「堂堂國營電視台要去哪裡??? KBS什麼時候變成日本電視台了」。



很快KBS電視台也做出了回應，稱：「並未最終確定，還在商討中。」 這一回應再次惹怒韓國網友，眾人表示：「有什麼好討論的，本來就不應該去啊」、「所有人都知道最近韓日關係不好，偏偏一家國營電視台要去日本舉辦音樂慶典」、「你還有臉收觀眾電視費嗎？？」 等。

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