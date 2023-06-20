具惠善再爆料：因信任前夫安宰贤才加入HB娱乐！却长年被欺负，拖欠片酬

具惠善自爆与前夫安宰贤所属经纪公司HB娱乐正在打官司。

18日，HB娱乐公开了与具惠善的经纪合约诉讼结果，并发布公开声明，表示「根据大韩商社仲裁院的裁决，具惠善就解除经纪合约一事需向HB娱乐支付赔偿金，她已与2020年4月20日支付完毕。这之后具惠善又申请了合约效力判定，已在2020年7月1日被驳回，以上仲裁判定在2021年4月16日获得了大法院的最终认可。另外，2020年2月18日具惠善向首尔中央地方法院提起诉讼，要求HB娱乐向她支付YouTube影片的收益，声称自己有HB娱乐频道（YouTube）中登载的影片的版权，2023年6月15日首尔中央地方法院以原告无事实根据为由驳回了她的诉讼。」

2016年，具惠善和安宰贤因合作电视剧《Blood》生情成夫妻，但婚姻只维持了3年，2019年具惠善爆料两人婚后不合，互撕一年直到2020年才离婚。两人离婚之前都是HB娱乐旗下的演员，具惠善曝光她与安宰贤离婚前后HB娱乐只处理了安宰贤的事情，对她不闻不问，於是2019年她就向HB娱乐通报解除合约，却被法院判败诉，第二天她直接上诉，要求重审。

6月19日，具惠善又对外宣布：「之前因为未收到部分电视剧片酬而伤心过，前公司还欠我YouTube的片酬，我的损失超过3亿，这件事情我真的要自己承受吗？为此真的苦恼了很久。我是因为相信前夫（安宰贤）才加入的HB娱乐，在毫无片酬的情况下出演了HB娱乐运营的YouTube频道的节目（12集以上），还为他们提供了内容策划、音乐、剪辑等，这些影片的点击率超过了1000万，他们不仅不支付演出费，甚至强行废除了已经去天堂的我的宠物们的影片，还告发了想要帮助我的刑警，这些年来一直都在欺负我。我无法理解为什么要判我败诉，也不想承认，所以一定会上诉。虽然很多担心我的人都认为不回应才是最好的方法，但我坚持上诉的原因就是希望后辈们不要再经历我经历过的事情，也想为目前这种『先出演后支付』的体制敲响警钟。」

对此，HB娱乐也发布了官方声明，称数年间遭到了具惠善的精神打压，「这些年里具惠善以各种虚假理由诋毁HB娱乐的名誉和信用，歪曲、否认法院的判决，妨碍公司的业务，严重损坏了公司的名誉，我方无法再坐视不管。」

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