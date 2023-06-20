Super Junior D&E看Bruno Mars演唱會遇「前E.L.F.」形容兩人「很香」，對話還似曾相識：「演唱會不來嗎？」

Bruno Mars（火星人布魯諾）在韓國開唱掀起小旋風，BTS RM與V、少女時代秀英、宋慧喬……等藝人都現身，Super Junior D&E（東海、銀赫）也被目擊就在現場，拍下他們身影並分享的人疑似是「前E.L.F.」。

推特有網友（@nneulmong）分享：「在Bruno Mars演唱會，舊歐巴們坐在我面前的故事！進場的時候映入眼簾就是李東海ㅠ 表演的時候一直跟著跳，Swag絕了。兩邊菸味撲鼻，只有兩位香氣很好。（因為是粉絲，以前還去過演唱會，所以問我這次不來嗎……對不起，變成那樣了）」



底下有其他網友和他互動：「啊，我也曾經在藍海中……」似乎透露自己也是「前E.L.F.」，但說就算碰見「舊歐巴」也會心臟爆炸的，兩人還聊到東海與銀赫把Bruno Mars演唱會看到最後，連安可舞台也是，「不愧是超級粉絲們」。



講到兩位Bruno Mars超級粉絲，就不得不提9年前了，2014年Bruno Mars在韓國開演唱會，兩人也有到場！神童和厲旭當時也在呢！



eunhae at bruno mars's concert



2014 2023 pic.twitter.com/2F6UnSk3Vt — jaty (@eunhaeballs) June 18, 2023

等等……再回到「舊歐巴」這個話題，東海前陣子其實才遇過「前E.L.F.」，對話還似曾相識！4月底播出的《Super Trip 5》首集，東海和利特登山遇到「前E.L.F.」，東海那時候也想問對方：「下下週演唱會──」但利特頭也不回淡淡的說：「已經賣完了。」XDDD



*延伸閱讀：Super Junior利特&東海《Super Trip 5》登山遇「前E.L.F.」，還被路人伯母喊冤家XD（下方影片10:15附近）



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