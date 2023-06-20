《浪漫医生金师傅3》金旻载乐当配角：「入伍时间尚未确定…但一定是在今年内入伍」

日前刚播毕的《浪漫医生金师傅3》送上了圆满结局，甚至暗示了还有第四季的可能性，令观众们相当期待。剧中的恩卓护士金旻载，也表示今年内将会安排入伍服兵役。

在《浪漫医生金师傅3》的制作发表会上，饰演金师傅的韩石圭，透露了金旻载即将入伍的消息，引发话题讨论。当时金旻载看起来似乎有些慌张，但也相当爽快承认，并表示这部作品应该是他20多岁的最后一部作品，虽然还没有完全确定，也许入伍也是个好的机会。



金旻载回想当天的状况，笑著说自己的确是吓了一跳，第三次与韩石圭前辈合作仍然让他感到相当荣幸与幸福，并且觉得前辈对他来说，每一瞬间都是非常帅气的大人，也提到从第一季就常跟前辈聊到当兵的话题，在第三季拍摄时他曾向韩石圭前辈说「虽然还没确定，但今年内一定会去当兵」，没想到前辈在制作发表会上直接说了出来。



金旻载也表示，入伍的确切日期必须跟兵役厅确认，虽然收到了入伍通知，但有许多军种许多部门，目前也都还没确认要去哪一个，所以在很多细节都还没确认的状况下，金旻载还没能亲自向粉丝公开这个讯息。韩石圭前辈在制作发表会公开这个消息，事后他还向金旻载说「唉唷〜旻载啊对不起」，这让金旻载更感到抱歉。



虽然从演出第一季之后，后续多部电视剧中金旻载已经演出男一，但对於《浪漫医生金师傅》续集系列，即使是配角，他仍然毫不犹豫地答应出演，对於这部作品，金旻载有著特殊的使命感以及责任感。而他也表示这的确会是他在20多岁的最后一部作品，目前后续也没有其他的官方公开行程了。



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