《浪漫醫生金師傅3》急診室「雅琳醫師」蘇珠妍的成長：「能與金旻載重逢真是奇蹟〜」

日前剛播畢的SBS《浪漫醫生金師傅3》中，緊張的搶救病患過程之中不可少的就是青春戀情的加持，除了男女主角安孝燮與李聖經以外，同樣令人期待的就是可愛醫師蘇珠妍以及帥氣男護士金旻載的組合，讓本劇增添更多浪漫氛圍。

《浪漫醫生金師傅3》蘇珠妍所飾演的急診室雅琳醫師總是帶著開朗笑容，傳遞正面的能量，在第三季也展現出與前季不同的風貌，在專業領域上成長許多，也讓觀眾們為她的工作與戀情同步應援。蘇珠妍也在與韓媒《Sports Chosun》訪談中向從第一季就收看到本系列至今的觀眾們致謝，並提到雖然拍攝也有感到相當疲憊的時候，不過相信播出時會有很棒的效果，而且很多場面都是許多演員共同演出的，也讓她感到不孤單。



一部成功作品要延續到第三季是相當有意義的，就如同李帝勳也曾在《模範計程車2》的製作發表會上提及《浪漫醫生金師傅3》，希望《模範計程車》系列也朝第三季努力。蘇珠妍也表示拍攝第三季有種回家的感覺，演員們與工作團隊在第二季都有著相當棒的回憶，所以拍攝第三季有種溫暖的氣氛，對於第三季加入的新演員，蘇珠妍也表示合作相當愉快。



而蘇珠妍與金旻載的甜蜜戀情從第二季延續到第三季，對此她也感到相當神奇，竟然還能這樣延續下去，而感情戲的部分她也提到劇中飾演護理長的陳慶給予她相當大的幫助。蘇珠妍提到在現場時演員們很可能因為一人NG而接連出現NG的有趣狀況，以及導演會針對每一個人的個性，而用不一樣的語調來問候他們，讓蘇珠妍覺得現場氣氛多虧了導演變得相當愉快。



蘇珠妍也表示拍攝第三季對自己的要求比第二季更高，也是第一次一邊拍攝還一邊背著劇本，透露在自己家中各處貼滿了台詞，不過她也對自己第三季的表現算是滿意，認為比第二季進步不少，不知道觀眾們是否也這樣感覺呢？



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