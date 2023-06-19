EXO CHEN、伯賢、XIUMIN與SM達成和解！修改部分合約內容，會更活躍地展開EXO活動！

本月初 EXO 的 CHEN、伯賢、XIUMIN 以不透明的結算和過長的合約期限等爲由，正式向 SM 通報解除專屬合約。對此，SM 反駁合約內容沒有問題，續約是經過長時間討論，並主張他們是被「外部勢力」影響。

今日（19日）他們發表共同立場表示：「本公司與藝人3人消除此前因誤會而產生的分歧，達成圓滿的協議。雙方決定承認並維持藝人合約關係，通過合約內容的部分協商及修改過程，更加活躍地持續展開 EXO 活動。」



SM 還承認「外部勢力」主張是錯誤的，並進行了道歉。SM：「當初接到舉報稱，外部勢力以不正當的意圖接近3名藝人。但是通過與當事人的討論，得知本公司對這一部分存在誤會，在此向因爲我們的發表而讓大家擔心的相關人士表示歉意。」更強調會支持各藝人發揮個性，以各自新的面貌和方式進行活動。

雙方也向粉絲、EXO 成員們和等待 EXO 的人們道歉，為了報答很多人的支持，表示會盡最大的努力。SM 還提到為了描繪進一步成長、成熟的SM 3.0，會加強鞏固與藝人們之間的互相合作和尊重。



另外，EXO 將在7月10日以第七張正規專輯《EXIST》，日前已經公開先行曲〈Let Me In〉。而這次是他們時隔3年8個月帶著正規專輯回歸，期間經歷成員入伍、退伍又入伍，近日的紛爭也終於落幕，可以好好等待回歸了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



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