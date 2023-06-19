《浪漫医生金师傅3》急诊室「雅琳医师」苏珠妍的成长：「能与金旻载重逢真是奇迹〜」

日前刚播毕的SBS《浪漫医生金师傅3》中，紧张的抢救病患过程之中不可少的就是青春恋情的加持，除了男女主角安孝燮与李圣经以外，同样令人期待的就是可爱医师苏珠妍以及帅气男护士金旻载的组合，让本剧增添更多浪漫氛围。

《浪漫医生金师傅3》苏珠妍所饰演的急诊室雅琳医师总是带著开朗笑容，传递正面的能量，在第三季也展现出与前季不同的风貌，在专业领域上成长许多，也让观众们为她的工作与恋情同步应援。苏珠妍也在与韩媒《Sports Chosun》访谈中向从第一季就收看到本系列至今的观众们致谢，并提到虽然拍摄也有感到相当疲惫的时候，不过相信播出时会有很棒的效果，而且很多场面都是许多演员共同演出的，也让她感到不孤单。



一部成功作品要延续到第三季是相当有意义的，就如同李帝勋也曾在《模范计程车2》的制作发表会上提及《浪漫医生金师傅3》，希望《模范计程车》系列也朝第三季努力。苏珠妍也表示拍摄第三季有种回家的感觉，演员们与工作团队在第二季都有著相当棒的回忆，所以拍摄第三季有种温暖的气氛，对於第三季加入的新演员，苏珠妍也表示合作相当愉快。



而苏珠妍与金旻载的甜蜜恋情从第二季延续到第三季，对此她也感到相当神奇，竟然还能这样延续下去，而感情戏的部分她也提到剧中饰演护理长的陈庆给予她相当大的帮助。苏珠妍提到在现场时演员们很可能因为一人NG而接连出现NG的有趣状况，以及导演会针对每一个人的个性，而用不一样的语调来问候他们，让苏珠妍觉得现场气氛多亏了导演变得相当愉快。



苏珠妍也表示拍摄第三季对自己的要求比第二季更高，也是第一次一边拍摄还一边背著剧本，透露在自己家中各处贴满了台词，不过她也对自己第三季的表现算是满意，认为比第二季进步不少，不知道观众们是否也这样感觉呢？



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