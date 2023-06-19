韓媒曝BTS防彈少年團今年全員入伍！為了減少軍白期，盡快以完整體與粉絲們見面！

不過...成員們正確的入伍的時間，還是得等公司公告～！

今日（19日）據韓媒 스포츠조선 報導，有相關人士透露BTS防彈少年團全員將會在今年年底入伍。



據報導，SUGA 上半年的世界巡演和柾國的個人活動等預定行程依序完成後，到今年年末爲止，包括忙內Line的 V、柾國，組合成員將全部入伍。雖然 V、柾國還處於可以延期入伍的年齡，但是爲了將入伍時間調到相似的時間，減少軍白期，盡快以完整體與粉絲們見面，所以做出這樣的決定。



17日，RM 在《2023 BTS FESTA》的《下午5點，我是金南俊》中，有一位粉絲說到：「你好，南俊。我是來自越南的陸軍（阿米）。」他也回答：「很高興見到你，因爲我也馬上就要當陸軍了。」公司過去曾提到希望團體能在2025年完整體回歸，RM 之前在《SUCHWITA》表示會為了守護這些而努力。



（補充：BTS 的粉絲名是ARMY，也是陸軍、軍隊的意思）

去年12月13日，大哥 JIN 率先入伍，緊接著 j-hope 選擇不延期兵單，4月18日到江原道陸軍團新兵報到。在經過一段時間的訓練（成績）認證考核後，兩人也都被選為助教。



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