《有利的詐欺》天才女騙子千玗嬉遇上對手！金東旭思緒更勝一籌，願幫受虐菁英是為復仇還是救贖（EP.5 –6）

[有雷] 《有利的詐欺》 金東旭雖身為律師卻表達要加入千玗嬉的詐騙行列，當騙子有這麼簡單嗎？千玗嬉與李妍等四位好友原來是從小就被赤木集團吸收的菁英兒童，金東旭究竟是想要拯救他們破碎的人生？還是想為當時被逼到破產的父親復仇？

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說自己病得不輕，嚴重與受害者感到共鳴的韓武英（金東旭飾）律師，決定加入天才詐騙者李露雲（千玗嬉飾）的行列，了解他們的計畫。他首先接觸了李露雲的三位搭檔，發現了其實他們都是屬於「赤木Kids」，也就是從小有過人的記憶力或是電腦駭客能力，被赤木集團網羅而培訓，但其實赤木集團是將他們的能力使用在犯罪行為之上，恐怖行徑讓他們至今仍難以入睡。



兒時從未想逃離赤木的李露雲，雙親其實也因赤木而死，她帶頭復仇，其他三人曾想過要逃離，並認為自己曾背叛露雲而盡力配合著她。韓武英加入這個團隊，營造假賭局要讓目標上鉤，李露雲當然再度上演了一場大戲，但在關鍵時刻她竟刻意報警，因為她仍無法信任韓武英，想斷尾讓他被捕。但韓武英卻相當從容，似乎早已想到李露雲會有這一步，已有對策順利脫身。



韓武英並未因此發怒，還對李露雲娓娓道來自己曾在節目現場見過9歲的她，李露雲仍有防備心態不願多談。被懷疑是李露雲父母命案真兇的犯人，在獄中被殺害，兇手直指是受李露雲指示，導致她被捕。韓武英陪她應訊時，這位兇手卻表達自己只是為了見露雲一面。赤木集團的負責人已過世，現今的赤木集團已移轉到女CEO張京紫（李泰蘭飾）的手中。



四人當中其實多情（李妍飾）與Ringo都算對韓武英有相當程度的信任，願意透露以往對赤木集團的兒時回憶。Ringo更提到韓武英最感興趣的「錦城殺人事件」，自己雖逃離了這事件，但是多情、Nasa和李露雲都有參與。此時多情也告訴了露雲，她們兒時曾害一家食品工廠破產倒閉，韓武英就是當時工廠老闆的兒子……



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