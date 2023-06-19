柳演錫演過6次醫生！從青澀到成熟，《浪漫醫生金師傅》姜棟柱VS《機智醫生生活》安政源，哪個是他的人生角色

演了6次醫生，說柳演錫是醫生專業戶也不為過。

柳演錫時隔6年重新亮相《浪漫醫生金師傅》系列，雖然在第三季中戲份不多，但依舊引爆火熱反響。也許是因為知性、幹練的外型原因，柳演錫經常扮演專業性極強的醫生角色，從《綜合醫院2》、到《美味的人生》，再到《浪漫醫生金師傅》1&3和《機智醫生生活》1&2，柳演錫的演藝生涯中共穿過6次醫生白袍，而給人印象最為深刻的就是《浪漫醫生金師傅》中的「姜棟柱」以及《機智醫生生活》裡的「安政源」， 明明是同一個人主演，卻完全是不同的感覺。



「姜棟柱」是驕傲又自卑的，他實力與天分兼備，又鑽研努力，這是他驕傲的底氣和資本。 但家境與與過往的遭遇又使得他形成了自卑的性格。 其實這樣的性格反而更貼近真實世界，只不過因為是劇中人物，他的倔強、執拗和勢利令不少觀眾感到反感。



「安政源」則是個完全相反的人設，不僅有身為醫生的實力，更有可依靠的財閥家庭背景，他能夠溫柔對待每一位病患，更把自己收入創立專為貧困病患而設的「長腿叔叔基金」，生活節儉，做到了真正的醫者仁心當之無愧，看完讓人感動。



要不是親眼所見，真的很難想像兩種截然不同的魅力出現在了柳演錫一個人身上。 也因此不少劇迷很難評判柳演錫的人生角色是「姜棟柱」還是「安政源」。 大家表示：「都演活了，完全挑不出來」、「根本想像不了除了柳演錫之外，還能有誰能夠演活安政源」、「因為是柳演錫演的，即使姜棟柱有很多令人討厭的地方，我也做不到真正去討厭他」、「因為安政源的濾鏡重新去看了《浪漫醫生》，差點被姜棟柱氣死，怎麼能演那麼好」等。

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