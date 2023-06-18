《戀慕》演員高圭弼認愛創作歌手amin♥ 已交往9年，女方唱過《大發不動產》OST

韓劇中稱職綠葉之一的高圭弼，近日認愛創作歌手amin，各大韓媒紛紛報導，網友也給予祝福。

高圭弼演出的電影《犯罪都市3》熱映中，他在裡頭的搞笑表現很受歡迎，也因此被爆料已有交往多年的女友，對方就是創作歌手amin。高圭弼所屬經紀公司Big Boss娛樂不久後便大方承認高圭弼和amin戀愛ing。



高圭弼接受‎《EDaily》電話採訪，表示被報導出來感到很害羞，但很感謝大家的關係，「其實和現在交往的人認識了很長一段時間，我們交往了將近9年」，他也說：「雖然和女友經歷了很多波折和危機，但很感謝她一直守護在我身邊，因為認識了很長一段時間，所以很真摯地看待這段關係，也正考慮結婚。」言談中可見高圭弼對amin的愛護。

高圭弼在各大戲劇、電影中登場總是相當有喜感，很受到觀眾歡迎，如《又，吳海英》、《愛上變身情人》、《熱血祭司》、《愛的迫降》……等等，近年在《現在開始是Showtime！》、《爭鋒相辯》、《戀慕》、《犯罪都市3》也都是搶鏡角色。



本名閔秀妍（민수연）的創作歌手amin，2018年以單曲〈Hide and Seek〉出道，甜美嗓音和R&B是她的特色，也和8BallTown的PUFF DAEHEE、SFC.JGR、Dept等歌手合作過，2021年曾獻唱張娜拉與鄭容和主演的《大發不動產》OST。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞