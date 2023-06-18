Netflix 新劇預告！從《京城怪物》、《Sweet Home 2》、《D.P2》到《走進你的時間》，每部陣容都令人期待！

Netflix 今日（18日）公開接下來要播出的韓劇，真的每部都想看啊！

◆《京城怪物》（京城生物）

主演：朴敘俊、韓韶禧主演

劇情介紹：是一部生物驚悚片，背景設定在時代最為黑暗的1945年春天，兩個把生存視為全部的年輕人與誕生於貪欲的怪物進行對抗，引出對人類尊嚴和本質的思考。在第一季尚未揭開神祕面紗的情況下，日前已經確定製作第二季。



◆《Sweet Home 2》（甜蜜家園2）

主演：宋江、李陣郁、李施昤、朴圭瑛、鄭振永、吳政世

劇情介紹：第二季會從賢秀和倖存者們在離開「綠之家」後，各自在新的家園艱難求生存的故事。日前李應福導演曾表示：「第二季將以新的場所為背景，在第一季裡無法完善的技術細節事項也將會在第二季有進一步的完善」，暗示著整個《Sweet Home》世界觀將更加擴大，視覺特效也將更加驚人。除了第二季外，還會再拍攝第三季！



◆《走進你的時間》（韓版《想見你》）

主演：安孝燮、全汝彬、姜勳

劇情介紹：描述2023年的「韓俊熙」因懷念一年前去世的男朋友「具延准」，聽著歌曲〈You to Me Again〉，意外靈魂穿越到1998年的「權珉周」身上，並遇見了和男朋友相貌相同的「南時憲」，與暗戀權珉周的「鄭仁圭」，展開三人之間的故事。



◆《我的女神室友斗娜》

主演：裴秀智、梁世宗

劇情介紹：描述平凡大學生「李元俊」在 Shaerhouse 中與曾經是 Kpop 偶像愛豆但已隱退的「李斗娜」相遇後所發生的愛情故事。



◆《D.P：逃兵追緝令2》

主演：丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久、池珍熙、金智賢

劇情介紹：以「逃兵追緝組」為首的二等兵「安俊浩」和「韓浩烈」組長，還有緝捕組事務長「朴範求」和上尉「林智燮」四位原班人馬的主要角色在第二季重聚。



◆《精神病房也會迎來清晨》

主演：朴寶英、延玗臻（延宇振）、張東潤、李姃垠

劇情介紹：講述第一次來到精神健康醫學科的護士多恩，在精神病房裡看到的世界和心灰意冷的病人們的故事。



◆《假面女郎》

主演：高賢廷、林珍娜（Nana）、安宰弘、廉惠蘭

劇情介紹：講述對外貌感到自卑的上班族金某美，每天晚上用面具遮住臉後作為網絡直播的BJ活動，在此過程中她捲入了意想不到的事件後發生的故事。



◆《盜賊：刀之聲》

主演：金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞

劇情介紹：故事以1920年代為背景，講述在動蕩的日本殖民時期，他們因各自不同的故事走向無法無天的土地-間島，為守護家園的人們團結一致。



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