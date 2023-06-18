《恋慕》演员高圭弼认爱创作歌手amin♥ 已交往9年，女方唱过《大发不动产》OST

韩剧中称职绿叶之一的高圭弼，近日认爱创作歌手amin，各大韩媒纷纷报导，网友也给予祝福。

高圭弼演出的电影《犯罪都市3》热映中，他在里头的搞笑表现很受欢迎，也因此被爆料已有交往多年的女友，对方就是创作歌手amin。高圭弼所属经纪公司Big Boss娱乐不久后便大方承认高圭弼和amin恋爱ing。



高圭弼接受‎《EDaily》电话采访，表示被报导出来感到很害羞，但很感谢大家的关系，「其实和现在交往的人认识了很长一段时间，我们交往了将近9年」，他也说：「虽然和女友经历了很多波折和危机，但很感谢她一直守护在我身边，因为认识了很长一段时间，所以很真挚地看待这段关系，也正考虑结婚。」言谈中可见高圭弼对amin的爱护。

高圭弼在各大戏剧、电影中登场总是相当有喜感，很受到观众欢迎，如《又，吴海英》、《爱上变身情人》、《热血祭司》、《爱的迫降》……等等，近年在《现在开始是Showtime！》、《争锋相辩》、《恋慕》、《犯罪都市3》也都是抢镜角色。



本名闵秀妍（민수연）的创作歌手amin，2018年以单曲〈Hide and Seek〉出道，甜美嗓音和R&B是她的特色，也和8BallTown的PUFF DAEHEE、SFC.JGR、Dept等歌手合作过，2021年曾献唱张娜拉与郑容和主演的《大发不动产》OST。



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