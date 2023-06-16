驚悚災難鉅獻《水泥烏托邦》李炳憲X朴敘俊X朴寶英精彩同台8月台灣震撼上映

韓國年度震撼災難鉅獻《水泥烏托邦》（Concrete Utopia）集結《緊急迫降》李炳憲、《梨泰院Class》朴敘俊、《婚禮的那一天》朴寶英、《浪漫速成班》金先英、《小女子》朴持厚、《屍速列車：感染半島》金到奫等實力派演員精彩共演，一同打造驚心動魄災難巨作！《水泥烏托邦》故事敘述世界因大地震而化為廢墟，在首爾市中心只剩下一棟公寓大廈。後來外面的人開始進入這棟公寓，試圖躲避嚴寒。不久後，公寓原本的居民漸漸無法應對不斷增加的人數，他們感到自己的生存受到威脅，便決定採取一項特殊措施……

以《萬惡新世界》、《白頭山：半島浩劫》、《南山的部長們》、《緊急迫降》等作，展現驚人演技的李炳憲，這次在《水泥烏托邦》中飾演臨時住戶代表「英卓」一角，是在危機中以果斷的決斷力和行動力，不懼危險地守護公寓的重要人物。另外，透過《菜鳥警校生》、《金秘書為何那樣》、《驅魔使者》、《梨泰院Class》等作，令觀眾印象深刻的朴敘俊，在《水泥烏托邦》中飾演一名誠實的公務員「民成」一角，為了守護家人和公寓，在面對危機時變得大膽、奮不顧身，是「英卓」的得力助手。而以《狼少年》、《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉順》、《婚禮的那一天》等作，深獲觀眾喜愛的朴寶英，在《水泥烏托邦》中飾演朴敘俊的妻子「明華」，護理師出身的她在危急的狀況中照顧受傷的人們，同時也不失己身的信念。《水泥烏托邦》是李炳憲、朴敘俊、朴寶英首度合作的電影作品，因此觀眾們也十分期待他們將會展現多麼精彩的演技默契！







《水泥烏托邦》韓國片商於兩週前在官方YouTube所公布的前導預告目前已突破206萬瀏覽人次，是近期在韓國反應最熱烈的預告片！前導海報中，可看到在一切都崩塌的城市的正中央，有一棟唯一沒倒塌的公寓，搭配「除了我們的公寓以外，一切都崩塌了」這句文案，令人十分好奇在大地震後倖存的人們該如何面對接下來的慘烈情況。而在前導預告中，則可看到驚人的大地震讓身處首爾市中心的朴敘俊驚慌不已，隨著他在車內的驚險避難的畫面，以及遍地崩塌的大樓、隨處引發的大火，可看到原本令人熟悉的日常已成為地獄，逼真寫實的特效也令網友驚呼不已、狂起雞皮疙瘩，十分期待久違的災難巨作！年度震撼災難鉅獻《水泥烏托邦》2023年8月在臺上映！



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