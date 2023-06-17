女團(G)I-DLE雨琦在SM選秀合格！但為了盡快出道最終選擇了CUBE，網感嘆：「真的是非常明智的決定」

不得不說雨琦真的是個聰明的孩子～。

人氣女團 (G)I-DLE 成員宋雨琦近日出演MBC訪談綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》，談到了自己出道前的經歷，原來她參加過四次SM娛樂的選秀活動。

雨琦表示自己在中學時期就很喜歡KPOP，大概是在2011~2012年她參加了熱舞社，也藉此機會參加了許多KPOP相關的演出活動，當時自己是男團Super Junior的忠實粉絲（本命是厲旭）。在北京的時候就參加了四次SM娛樂的選秀，剛好第四次的時候，下週CUBE娛樂也有選秀活動，想了一下就決定去了，結果，兩邊同時都聯繫了她。



超愛Super Junior的她為何最終選擇CUBE？主要是因為當時喜歡4minute前輩們「Girl Crush」的風格，當時真的非常苦惱，雨琦說：「因為在我看來，我的臉是偏可愛漂亮的，屬於SM相的那種。」自信又可愛的模樣引發現場爆笑。



接著她又說：「但我的聲音實在太CUBE了（沙啞的低音很有魅力）。」當時CUBE的理事就對她說：「雨琦妳簽約的話，明年就可以出道了。」所以最後才會選擇去CUBE，主持人也補充說SM娛樂大公司的練習生實在太多了。

網友也留言表示：「CUBE就是挖到寶了」、「這麼年輕就懂得風險評估，有前途」、「真的是做了一個非常明智的決定」、「雨琦真的太聰明了」、「出道的確很重要，看SM久久才推一次女團」、「幸好去的是CUBE合約只有七年，不然待在SM不知道需要熬多久」

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