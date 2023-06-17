韓網紅醉酒直播途中突然公開遺書並離席，網友聽到119進入家中的聲音

【影片】韓國知名網紅「林布利」的近況惹人擔憂。

前幾日，「林布利」（Imvely）的其他幾名網紅一起聚餐喝酒，但酒桌上她和其他人發生口角，之後在醉酒的狀態下返回家中，又上網開直播和網友聊天。 聊到一半時，「林布利」情緒不穩，連續對網友道歉，甚至還公開了寫好了的遺書。 她在遺書中表示希望前夫能夠好好照顧孩子，還提到了某個特定的網紅。

「林布利」突然離開座位，走出了攝像頭的視線。 接著過了20分種左右網友們聽到了119救援隊的聲音，直播就此中斷。 與「林布利」相知的一位網紅透露：「我已經去過醫院確認過了，人還在急診室，希望她能夠趕快恢復。」 還有網紅表示：「她差點就要被判腦死亡了，現在脖子上插了管子，通上了呼吸機。」

1987年出生的「林布利」於2006年憑藉「Maxim」畫報出道，在電視劇《朗朗18歲》、《熊貓小姐和刺蝟》等中有過亮相，近些年在IG和直播圈十分有人氣，還開了以自己名字命名的網店。

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