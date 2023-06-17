SJ東海才剛結束《Oh！英心》又有新劇邀約！有望與《某一天》李雪搭檔漫改劇《男與女》

根據昨（16）日《Xports News》報導，Super Junior東海與李雪有望搭檔主演電視台Channel A新劇《男與女》。
《Xports News》報導《男與女》劇情講述因一瞬間失誤而分手的七年長跑情侶「鉉成」和「成玉」之間的故事，將描述他們倦怠和依戀共存的感情，是部「現實共鳴羅曼史」，改編自Heon-ho所作的人氣網路漫畫《男與女》，編劇為電影《愛情OK繃》與電視劇《Mr.臨時老師》（臨時制先生）的構成編劇朴相民。
東海有望演出男主角「鄭鉉成」，是個因事業陷入困難而虛度光陰，同時失去夢想和愛情的時裝設計師。東海身為「韓流帝王」男團Super Junior一員，原本在2014《神的測驗4》之後就長達近9年沒有拍攝電視劇，近日才以《Oh！英心》回歸戲劇圈，而《Oh！英心》13日才剛完結，馬上就收到了《男與女》新劇邀約。
擁有特殊氣質的李雪，曾演出《壞刑警》、《當惡魔呼喊你的名字時》、《某一天》女主角，在《男與女》裡，她有望演出的女主角「韓成玉」，是個在與男朋友鉉成共同創立的品牌出現經營困難後，到一般職場就業，為了賺錢而疲憊不堪的珠寶設計師。
對於是否確定出演，他家媒體《Newsen》取得東海所屬SM娛樂說法，SM表示正在討論但尚未確定，李雪所屬的Just Entertainment則表示「積極討論中」。若兩人確定出演，很可能今年下半年觀眾就能看到《男與女》他倆扮演長跑情侶。
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