女团(G)I-DLE雨琦在SM选秀合格！但为了尽快出道最终选择了CUBE，网感叹：「真的是非常明智的决定」

不得不说雨琦真的是个聪明的孩子～。

人气女团 (G)I-DLE 成员宋雨琦近日出演MBC访谈综艺节目《黄金渔场 Radio Star》，谈到了自己出道前的经历，原来她参加过四次SM娱乐的选秀活动。

雨琦表示自己在中学时期就很喜欢KPOP，大概是在2011~2012年她参加了热舞社，也藉此机会参加了许多KPOP相关的演出活动，当时自己是男团Super Junior的忠实粉丝（本命是厉旭）。在北京的时候就参加了四次SM娱乐的选秀，刚好第四次的时候，下周CUBE娱乐也有选秀活动，想了一下就决定去了，结果，两边同时都联系了她。



超爱Super Junior的她为何最终选择CUBE？主要是因为当时喜欢4minute前辈们「Girl Crush」的风格，当时真的非常苦恼，雨琦说：「因为在我看来，我的脸是偏可爱漂亮的，属於SM相的那种。」自信又可爱的模样引发现场爆笑。



接著她又说：「但我的声音实在太CUBE了（沙哑的低音很有魅力）。」当时CUBE的理事就对她说：「雨琦你签约的话，明年就可以出道了。」所以最后才会选择去CUBE，主持人也补充说SM娱乐大公司的练习生实在太多了。

网友也留言表示：「CUBE就是挖到宝了」、「这么年轻就懂得风险评估，有前途」、「真的是做了一个非常明智的决定」、「雨琦真的太聪明了」、「出道的确很重要，看SM久久才推一次女团」、「幸好去的是CUBE合约只有七年，不然待在SM不知道需要熬多久」

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