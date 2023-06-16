SBS新劇《惡鬼》金泰梨遭強大神秘力量蠶食，變身為奪人性命的工具！

即將開播的SBS新作品《惡鬼》描述一個被惡鬼纏上的女子以及一個能夠看見鬼的男子，兩人將揭開秘密死亡真相的懸疑恐怖電視劇。最新公開的預告中，說明了女主角金泰梨為何被惡鬼纏身，以及她周圍為何發生許多神秘死亡事件，這些惡鬼為何總要將人推向死亡？

女主角具山英聽說了以為小時候就已經過世的父親，也就是教授具江模的過世消息，奶奶交給山英父親唯一留下的遺物，不過這物品並不單純，相當關注具教授研究資料的民俗學者嚴海相，在山英身上看見了惡鬼附身的痕跡，雖然他警告了山英被附身的可能性，但山英並無法相信這個說法。



在山英身上扎根的惡鬼，開始將山英身邊的人一一推向死亡，而這些神秘的死亡事件也引發警方的高度關注，雖然看似自殺的事件，死者的手腕上卻都有著被抓得紅腫的痕跡，而這些死者的共通點都指向山英，漸漸讓山英也開始懷疑是否這些死亡都與自己有關。不管是被鬼附身或是人們皆因她而死，山英都無法接受這事實，但她越是如此對惡鬼越是有利，終於刺激了山英最深層的慾望而完全蠶食她的內心，接下來山英的表現令人感到毛骨悚然。



《惡鬼》隨著山英被鬼魂所糾纏，展開了神祕的故事，各種事件與故事將盤根錯節，環環相扣，因此製作組建議大家不要放過任何一個些微的線索，《惡鬼》將於6月23日晚間首播。



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