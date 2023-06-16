SBS新剧《恶鬼》金泰梨遭强大神秘力量蚕食，变身为夺人性命的工具！

即将开播的SBS新作品《恶鬼》描述一个被恶鬼缠上的女子以及一个能够看见鬼的男子，两人将揭开秘密死亡真相的悬疑恐怖电视剧。最新公开的预告中，说明了女主角金泰梨为何被恶鬼缠身，以及她周围为何发生许多神秘死亡事件，这些恶鬼为何总要将人推向死亡？

女主角具山英听说了以为小时候就已经过世的父亲，也就是教授具江模的过世消息，奶奶交给山英父亲唯一留下的遗物，不过这物品并不单纯，相当关注具教授研究资料的民俗学者严海相，在山英身上看见了恶鬼附身的痕迹，虽然他警告了山英被附身的可能性，但山英并无法相信这个说法。



在山英身上扎根的恶鬼，开始将山英身边的人一一推向死亡，而这些神秘的死亡事件也引发警方的高度关注，虽然看似自杀的事件，死者的手腕上却都有著被抓得红肿的痕迹，而这些死者的共通点都指向山英，渐渐让山英也开始怀疑是否这些死亡都与自己有关。不管是被鬼附身或是人们皆因她而死，山英都无法接受这事实，但她越是如此对恶鬼越是有利，终於刺激了山英最深层的欲望而完全蚕食她的内心，接下来山英的表现令人感到毛骨悚然。



《恶鬼》随著山英被鬼魂所纠缠，展开了神秘的故事，各种事件与故事将盘根错节，环环相扣，因此制作组建议大家不要放过任何一个些微的线索，《恶鬼》将於6月23日晚间首播。



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