金南佶翻唱NCT DREAM〈Candy〉完整影片釋出還模仿音放！網友恭喜登一位，「MMA新人賞是你的」

演員金南佶10日在首爾展開Fan Concert（Fan Meeting粉絲見面會暨Concert演唱會），唱跳NCT DREAM的〈Candy〉（最早原唱是H.O.T.）引發話題，Twitter影片破4000次轉發。

*前情提要：你有看過這樣的金南佶嗎！才剛病倒還能可愛唱跳〈Candy〉♥ 影片破4000轉推‎

沒想到金南佶（自己開的）經紀公司GILSTORY娛樂YouTube昨（15）日上傳了官方高畫質舞台影片！影片後製還特別模仿音樂放送《Show!音樂中心》，Logo「音中」改成「南佶」，也寫上歌名與歌手名字，而Ending時歌手本人當然要來個「Ending妖精」pose啦（他還一度想遮臉XDD）！



看著金南佶熱忱的表演還有經紀公司用心製作的影片，網友讚嘆：「代表最棒♥♥♥」「新銳愛豆金南佶！首登音樂放送就登上一位，年末的Melon音樂獎（MMA）新人賞非你莫屬，恭喜你！」「要瘋了，因為我們歐巴♥氣喘吁吁的瞬間也很可愛性感……」「就算不是以演員出道，以歌手出道也很充分！雖然嗓子狀態不好，但怎麼能做得這麼好……」「真是瘋了，因為吃了太多糖果瘋掉了，金南佶〈Candy〉是2023年最棒舞台。」「以前就在想，如果是愛豆肯定是Center，這麼可愛怎麼只有本人不知道？去了Fan Con之後就念念不忘金Candy。」

快來看超可愛的「金代表」、「金Candy」吧！



‎IG短影片中，擔任金南佶高唱老師和Fan Concert音樂導演的金孝俊，留言：「看這樣的反應……下次公演開始只準備舞曲嗎……」（編：＼準備起來／）



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