BB Girls首談Brave Girls解散到重組過程！玟瑩坦言「無法理解成員」，侑廷嘆「原來我差點錯過她們啊」

侑廷是最後才答應重組的，她說：「啊，原來我差點錯過她們啊……」QQ

13日播出的《強心臟聯盟》，邀請到目前改名成BB Girls的Brave Girls，談解散到重組的幕後故事。



Brave Girls眾所皆知是在2021年因2017年的歌曲〈Rollin'〉逆行音源榜單而爆紅，是知名音樂製作人勇敢兄弟成立的Brave娛樂所推出的女團。雖然一夕間爆紅成為人氣女團，但今年2月合約到期，遺憾沒能打破七年魔咒。



隊長玟瑩解釋一般團體都是簽七年合約，在合約要到期時，他們討論了很久是否要繼續下去，最後決定解散各自發展。雖然宣布解散，但Brave Girls間隔短短2個多月就重新出發，以新名字「BB Girls」重組，這又是為什麼？

恩智率先回答：「我好像給了她們一點力量。」一句「自攬功勞」的話讓侑廷和裕那都忍不住笑出來XD，恩智繼續解釋，說自己決定單飛後去了其他公司面試，其中一家的面試官問她：「Brave Girls為什麼解散？你們才剛成功，看起來滿好的，太可惜了！」她才突然像被擊中般點通了什麼，對方接著請她帶成員一起來面試，她就詢問起成員意見。



其他成員裕那、玟瑩和侑廷，最難被說服的是侑廷。裕那和玟瑩對於團體解散都很不捨得，玟瑩甚至在聽到恩智和裕那提出重組意見時哭了，坦言起初「非常不想解散這個團體，無法理解成員們（想解散單飛）」，而侑廷也說出自己的卡在心魔，沒有自信能繼續做女團，表示自己在取得成功後，疲累感比幸福感還多。



成員們詢問侑廷但沒有強迫她，只是默默地等待回應，一段時間過後侑廷驚覺：「啊，原來我差點錯過她們啊……既是朋友也是同事，現在是比家人更親近的關係，即使我沒有自信，但只要跟她們繼續往前走的話，我覺得應該沒問題……」她說她答應重組的當下，看見了其他人時隔一年的燦爛笑容，接著笑說：「反正我們四個人在一起，就算失敗也要一起失敗，成功也要一起成功。」



從Brave Girls到BB Girls，眾人聽見她們的故事後都鼓掌為她們應援，她們也表演了名曲〈Rollin'〉帶動全場跳舞，氣氛相當嗨。YouTube精華影片下方，觀眾也留言為BB Girls打氣，表示很感動看見她們鼓起勇氣重組，或說BB Girls還有很多才華沒有展現、期待7月「夏日女王」回歸。

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