不懂女人心的「恩卓護士」金旻載在《獵犬》特別演出！隱藏角色最終回驚喜登場！

Netflix新電視劇集《獵犬》由禹棹奐及李相二主演，劇情描述兩位因拳擊比賽而結識的年輕選手，遭受高利貸業者惡意詐騙，誓言找回正義而復仇。除了有許多刺激的動作場面外，最終回還出現了另一亮點，演員金旻載作為特別演出而登場。

金旻載正演出《浪漫醫生金師傅3》的恩卓護士，到了《獵犬》的最終回第8集裡也出現了他的身影。這次金旻載飾演的是一位警察，也是演員崔英俊的下屬，但卻是暗中替大反派朴誠雄通風報信的內賊，透過分析手機內的資料，以及了解到警察內部將偵查的方向，通報到不良高利貸業者朴誠雄，讓他及早反應並且躲避查緝，讓警方行動撲空。



金旻載帥氣又正直的外型，太難讓人想像竟然是反派的內應！在第7集的結尾就露出了他的下半臉以及低沉聲線，令人好奇。而此次雖然只是出現3、4場戲的特別演出，而且演不滿一集就被逮捕了，但依舊相當搶鏡。不過之前禹棹奐也曾在金旻載的作品《朝鮮精神科醫師劉世豐2》的最終回驚喜登場（禹棹奐同框金旻載），這次則是金旻載特別演出。



《獵犬》劇情相當精彩，拳拳到肉，雖然禹棹奐及李相二身形不及馬東石，不過兩人也是練出一身相當結實的肌肉，片中許多拳擊對打場面非常精采，歷經大風大浪，最終禹棹奐與李相二也終於證明了邪不勝正，現已於Netflix平台公開。



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