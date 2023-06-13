不懂女人心的「恩卓护士」金旻载在《猎犬》特别演出！隐藏角色最终回惊喜登场！

Netflix新电视剧集《猎犬》由禹棹奂及李相二主演，剧情描述两位因拳击比赛而结识的年轻选手，遭受高利贷业者恶意诈骗，誓言找回正义而复仇。除了有许多刺激的动作场面外，最终回还出现了另一亮点，演员金旻载作为特别演出而登场。

金旻载正演出《浪漫医生金师傅3》的恩卓护士，到了《猎犬》的最终回第8集里也出现了他的身影。这次金旻载饰演的是一位警察，也是演员崔英俊的下属，但却是暗中替大反派朴诚雄通风报信的内贼，透过分析手机内的资料，以及了解到警察内部将侦查的方向，通报到不良高利贷业者朴诚雄，让他及早反应并且躲避查缉，让警方行动扑空。



金旻载帅气又正直的外型，太难让人想像竟然是反派的内应！在第7集的结尾就露出了他的下半脸以及低沉声线，令人好奇。而此次虽然只是出现3、4场戏的特别演出，而且演不满一集就被逮捕了，但依旧相当抢镜。不过之前禹棹奂也曾在金旻载的作品《朝鲜精神科医师刘世丰2》的最终回惊喜登场（禹棹奂同框金旻载），这次则是金旻载特别演出。



《猎犬》剧情相当精彩，拳拳到肉，虽然禹棹奂及李相二身形不及马东石，不过两人也是练出一身相当结实的肌肉，片中许多拳击对打场面非常精采，历经大风大浪，最终禹棹奂与李相二也终於证明了邪不胜正，现已於Netflix平台公开。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻