又有韓星酒駕！《今日的網漫》「羅康南作家女友」陳藝瑟遭立案調查

今（13）日根據各大韓媒報導，首爾江東警察署以《道路交通法》中的酒後駕車嫌疑對38歲女演員「陳某」進行立案調查，後來其經紀公司出面承認，那人就是女演員陳藝瑟。

據各大報導，警方透露「陳某」12日晚間10點左右在奧林匹克大路往河南方向行駛，兩度撞上護欄，遭到後方車輛報警疑似酒後駕車。30分鐘後，陳某被發現在江東區高德洞三岔路口等待紅綠燈時睡著了，車子當時還沒熄火，警方檢測她血液中的酒精濃度已達到吊銷駕照的標準，會再從行車紀錄器深入調查。消息傳出後，「陳某」的身分訊息不脛而走，傳出是電視台公開招聘的30多歲女演員，常演日日劇，網友都在猜測是誰。

不過，經紀公司DI娛樂很快就親自發表聲明，承認「陳某」就是旗下女演員陳藝瑟，說明陳藝瑟是在首爾江南區新沙洞一家餐廳喝酒後自行駕車回家，「對於不光彩的事情引發大眾關注，我司深表歉意，對此行為沒有辯解的餘地。」「陳藝瑟與我司深感責任重大，將自我反省。」DI娛樂聲明中多次「表達歉意」並承諾會和陳藝瑟儘快找到應對方法。陳藝瑟也在個人IG發布親筆信，表明自己作為公眾人物應該更加審慎做出任何判斷，卻因短暫的安逸犯下了不該犯的錯，「感到非常抱歉和慚愧，今後我會好好反省自身」。



即便DI娛樂主動承認，陳藝瑟也道歉，但並未得到民眾諒解，民眾怒火只是越發高漲，因為藝人酒駕事件屢見不鮮，今年就屬金賽綸鬧得最大，因為她頻頻被爆出裝作生活困頓根本沒在反省，南太鉉酒駕才移交檢方卻又爆出吸毒，去年郭到元被抓到在濟州島駕車亦震驚演藝圈，聲名一落千丈。

陳藝瑟是2009年受SBS公開招聘藝人所出道，出道近14年在各大戲劇仍多演配角，如《49天》（真心給我一滴淚）、《仁顯王后的男人》、《美女的誕生》、《福秀回來了》……等等，近期比較為人所知的也許是擔綱日日劇《你是禮物》主演群之一，還有去年在金世正主演的《今日的網漫》中，扮演《九尾狐公主》漫畫家者羅康南（林徹洙飾）的網紅女友，她和金世正劇裡姐妹般的互動不少，相處令人深刻。



或許不少韓劇迷對陳藝瑟的臉有印象，但喊不出名字，這下子爆出酒駕，想不記得都難了。

▼陳藝瑟駕車的照片，現在看來格外諷刺



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞