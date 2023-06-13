夢回《繼承者們》啊！朴炯植在新劇《低谷醫生》又穿上高中制服，狀態真的超級好！

新劇《低谷醫生》（Doctor Slump）由朴炯植、朴信惠主演，講述前途一片光明但是迎來人生低谷的兩名醫生，辭職後住在屋塔房上成為鄰居後，一起成長且心動的勵志羅曼史。

劇中，朴炯植飾演「呂正宇」一角，學生時代包攬所有的全校第一名，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為實力人品兼備的明星整形外科醫生，他的人生可謂是康莊大道，但因為可疑的醫療事故，他瞬間被逼到了懸崖邊上。



近日，朴炯植在認證應援咖啡車時，也曝光穿著高中制服的造型。讓不少網友紛紛直呼：「高中生造型好年輕」、「好期待啊」、「想起了《繼承者們》」、「哪裡有這麼帥的學長」、「真的瘦下來了呢」等等。



而朴信惠則飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，從出生開始就被稱作「天才」，擁有清醒的頭腦，學生時代極度努力瘋狂地學習，成為醫生後也是瘋狂地工作。過著除了學習和工作之外什麼都不知道的「無趣」人生，有一天回顧自己突然毀於一旦的人生，她決心改變。這也是她產後復出的第一部劇，讓許多劇迷都相當期待！



值得一提的是，這也是朴炯植＆朴信惠繼《繼承者們》之後，時隔10年再次合作，之前兩人在《第59屆百想藝術大賞》也一起亮相頒獎，同框畫面真的很好看啊！另外，《低谷醫生》由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》吳賢鍾導演執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》白善宇編劇執筆，預計在10月播出。



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