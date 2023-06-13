梦回《继承者们》啊！朴炯植在新剧《低谷医生》又穿上高中制服，状态真的超级好！

新剧《低谷医生》（Doctor Slump）由朴炯植、朴信惠主演，讲述前途一片光明但是迎来人生低谷的两名医生，辞职后住在屋塔房上成为邻居后，一起成长且心动的励志罗曼史。

剧中，朴炯植饰演「吕正宇」一角，学生时代包揽所有的全校第一名，就读韩国国内最好的医科大学后，成为实力人品兼备的明星整形外科医生，他的人生可谓是康庄大道，但因为可疑的医疗事故，他瞬间被逼到了悬崖边上。



近日，朴炯植在认证应援咖啡车时，也曝光穿著高中制服的造型。让不少网友纷纷直呼：「高中生造型好年轻」、「好期待啊」、「想起了《继承者们》」、「哪里有这么帅的学长」、「真的瘦下来了呢」等等。



而朴信惠则饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」，从出生开始就被称作「天才」，拥有清醒的头脑，学生时代极度努力疯狂地学习，成为医生后也是疯狂地工作。过著除了学习和工作之外什么都不知道的「无趣」人生，有一天回顾自己突然毁於一旦的人生，她决心改变。这也是她产后复出的第一部剧，让许多剧迷都相当期待！



值得一提的是，这也是朴炯植＆朴信惠继《继承者们》之后，时隔10年再次合作，之前两人在《第59届百想艺术大赏》也一起亮相颁奖，同框画面真的很好看啊！另外，《低谷医生》由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》吴贤钟导演执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》白善宇编剧执笔，预计在10月播出。



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