少時俞利今年出道滿16年 第一件事：來台見粉絲

韓國國民女團少女時代在2007年出道，今年8月5日迎來出道16年，而成員俞利即將在8月6日來台，在 TICC 台北國際會議中心舉辦【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】見面會。活動門票將於6月25日中午12點採實名制購票在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，活動票價為 NT$5200 / NT$4600 / NT$3900，凡購票將可拿到兩款限定小卡，更有機會抽到歡送、合照、簽名海報、簽名拍立得等福利。

俞利時隔四年來台演出，除了身為少女時代的成員之一，個人在音樂、戲劇和綜藝上都有出色的表現。曾經以個人身分推出多首熱門單曲，參與多部電視劇演出，主持的韓星地帶：逃脫任務2，近期也播出第二季，展現出色的綜藝實力。



俞利為了回饋粉絲舉辦本次見面會，除了將帶來精采的表演，還會與粉絲互動，讓粉絲能近距離感受俞利的魅力，粉絲絕對不能錯過！





【YURI 2nd Fanmeeting Tour「Chapter 2」in Taipei】

活動日期 ⎪ 2023年08月06日（日）

演出時間 ⎪ 18:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點 ⎪ TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

啟售日期 ⎪ 2023年06月25日（日）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站（實名制售票）

售票網站 ⎪ 網頁建檔中

票價 ⎪ NT$5200 / NT$4600 / NT$3900

主辦單位 ｜ VISION SIAM COMPANY LIMITED

協辦單位 ｜ O.N worldwide 오엔기획, BOX MEDIA

執行單位 ｜ 希林國際 Chillin International

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞