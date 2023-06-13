《浪漫醫生金師傅3》最新花絮！導演把柳演錫當成「安政源」？還對他說：「你們醫院」

《浪漫醫生金師傅3》今日公開最新拍攝花絮～

在戴綁帶式口罩時，柳演錫就說不應該先綁上面嗎？這時一旁的工作人員說：「不是～不是～這樣會很搞笑！像是人魚公主中會出現的怪物。」之後還是決定先綁上面再綁下面，導演就說：「因為醫院不一樣，（跟老師諮詢後的結果）你們醫院是對的。」



字幕還打上「律帝醫院勝，政源...不是，棟柱醫生想做什麼就做什麼吧！」但...導演是把他當成安政源了嘛～竟然還說了你們醫院 XD



雖然在《浪漫醫生金師傅》和《機智醫生生活》中，柳演錫都是飾演醫生，但有著不同的魅力，眼神、說話方式整個都不一樣！「姜棟柱」有點刻薄，一個只照原則做事的人，這季回歸也展現了冷靜而果斷的樣子；而「安政源」非常會照顧人，喜歡小朋友，對患者溫暖細心，還有「佛祖」的稱號。之前韓網還票選哪個才是他醫生人生角色，但真的很難選呀！



而《浪漫醫生金師傅》第14集中，因抵制姜棟柱外傷中心整個空蕩蕩，但這時來了保健福祉部的負責人，接著還出現山火災難新聞速報，在滅火工作中受傷的急救隊員們，紛紛進入外傷中心，他們會如何克服這次的危機？只剩下2集也很好奇會如何收尾啊～



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