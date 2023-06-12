XODIAC公佈粉絲名「X-BLISS」！印尼成員ZAYYAN揚威家鄉

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造首隊「港產K-POP男團」XODIAC出道個多月，工作接踵而來。

XODIAC 9位成員於前日起為新專輯《THROW A DICE》舉行一連三場的簽名會，引來來自各地粉絲撐場。

出道不足兩個月的XODIAC亦趁舉行簽名會期間，於社交平台公佈粉絲名為「X-BLISS」，「X-BLISS」代表XODIAC和粉絲們在一起時迎來無比的開心及幸福。而在簽名會上，隊中兩大香港成員SING和LEO亦發揮他們多國語言天份，以韓文、英文及廣東話與來自世界各地的粉絲交流，一向很會給fan service粉絲的SING竟然在其間一度失手，不小心對著一名韓國粉絲講了廣東話，烏龍百出。



而另一港籍成員LEO就獲女粉絲要求做5秒男朋友，女粉絲更主動出擊，表示在台上索取簽名的5秒期間要求抓住LEO的手做其女友，5秒過後女粉絲反問LEO有甚麼向前女友說，即時令LEO超級害羞，不知所措，場面搞笑。

另外，XODIAC除了兩位香港成員外，亦有來自印尼的ZAYYAN，ZAYYAN因為屬韓國K-POP界的第一位印尼男藝人，所以深受當地媒體重視，除了重點報道ZAYYAN和XODIAC的情況外，就連當地政府亦高度關注XODIAC，適逢印尼總統的長子Gibran Rakabuming Raka身在韓國，他亦趁離開韓國前與ZAYYAN見面及飯聚，二人更擺心心合照留念，非常難得。



今年是印尼和韓國建交50周年，印尼駐韓領事館亦將於下本周三在大邱市舉行「Indonesia Night」，到時亦會邀請XODIAC做嘉賓。



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