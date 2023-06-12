韓國29歲女演員朴秀蓮樓梯間摔倒過世，器官捐贈遺愛人間

今（12）日有消息，在音樂劇與話劇圈子活躍的韓國女演員朴秀蓮（박수련，本名朴英仁박영인，年29），因故離世。

據韓國各大媒體報導，舞台劇圈內人士透露，朴秀蓮前一天下午回家路上在樓梯間摔倒，送往醫院後接受治療後卻遲遲未能恢復意識，陷入腦死狀態。家屬最後決定將她的器官捐贈出來遺愛人間，以紀念她平時溫暖的為人。



朴秀蓮的逝世讓許多網友不捨，在她的IG留下願她安息的字眼。而作為同僚，演員李原長更是，他痛心的發文：「英仁啊，這是怎麼回事…到現在還不敢相信。和你一起公演彷彿就在昨日…一直以正能量和笑容帶給我們幸福的你…比誰都努力生活的英仁…不能這樣啊…非常傷心和痛心。和你道別後出來的路上，我一定會遵守和媽媽的約定『一定要連英仁的份一起成功哦』。在天上守護著我，我不會忘記妳的，好好休息吧英仁…」



演員李道賢亦發布限時動態：「親愛的妹妹，比任何人都還要演的英仁，成了夜空中的星星。聲音和眼神都還如此鮮明，今天真的很心痛，真的很傷心，但在那裡絕對不會有病痛，也不會有悲傷，希望你能在那裡玩得開心。我愛妳英仁，謝謝妳，我會永遠記得妳，以後再見吧。」



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