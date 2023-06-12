XODIAC公布粉丝名「X-BLISS」！印尼成员ZAYYAN扬威家乡

由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ Newbies打造首队「港产K-POP男团」XODIAC出道个多月，工作接踵而来。

XODIAC 9位成员於前日起为新专辑《THROW A DICE》举行一连三场的签名会，引来来自各地粉丝撑场。

出道不足两个月的XODIAC亦趁举行签名会期间，於社交平台公布粉丝名为「X-BLISS」，「X-BLISS」代表XODIAC和粉丝们在一起时迎来无比的开心及幸福。而在签名会上，队中两大香港成员SING和LEO亦发挥他们多国语言天份，以韩文、英文及广东话与来自世界各地的粉丝交流，一向很会给fan service粉丝的SING竟然在其间一度失手，不小心对著一名韩国粉丝讲了广东话，乌龙百出。



而另一港籍成员LEO就获女粉丝要求做5秒男朋友，女粉丝更主动出击，表示在台上索取签名的5秒期间要求抓住LEO的手做其女友，5秒过后女粉丝反问LEO有甚么向前女友说，即时令LEO超级害羞，不知所措，场面搞笑。

另外，XODIAC除了两位香港成员外，亦有来自印尼的ZAYYAN，ZAYYAN因为属韩国K-POP界的第一位印尼男艺人，所以深受当地媒体重视，除了重点报道ZAYYAN和XODIAC的情况外，就连当地政府亦高度关注XODIAC，适逢印尼总统的长子Gibran Rakabuming Raka身在韩国，他亦趁离开韩国前与ZAYYAN见面及饭聚，二人更摆心心合照留念，非常难得。



今年是印尼和韩国建交50周年，印尼驻韩领事馆亦将於下本周三在大邱市举行「Indonesia Night」，到时亦会邀请XODIAC做嘉宾。



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