BLACKPINK Jennie有望加盟Marvel最新影集，飾演冰封能力超英 & K-POP明星 「Luna Snow」

據外媒,BLACKPINK成員Jennie將加盟Marvel宇宙最新影集《Team Agents of Atlas》,飾演能操縱冰雪的K-POP明星「Luna Snow(冰月花雪)」。

早在今年1月就有傳聞Jennie將加入Marvel團隊,多家外國媒體稱Marvel內部人士透露正在籌拍將K-POP和超級英雄進行融合的電影。昨日再次有媒體報道稱,Jennie正在和Marvel討論出演首部以亞洲英雄為主角的影集《Team Agents of Atlas》,飾演主角之一「Luna Snow」。



Luna Snow這一角色最初登場於2018年的手機遊戲《漫威未來之戰》(Marvel Future Fight),是一個年輕的韓國女孩,為照顧年邁的祖母而通過舞蹈和歌藝賺錢,逐漸成為韓國最受歡迎的流行歌手。 一次演出時遇襲被困在冷聚变反應堆中,因此獲得控制冰的能力並以此保護人類。



To celebrate her first solo comic, "Future Fight Firsts: Luna Snow" #1, Luna Snow released a remix of her hit single, "Tonight"! Listen to the full track now: https://t.co/igl3kL0vh9 #MarvelFutureFight pic.twitter.com/KviailuaAb — Marvel Entertainment (@Marvel) October 25, 2019

Jennie作為世界級韓國女團BLACKPINK的領唱和rapper,歌舞實力自然不在話下,最近還通過HBO影集《偶像漩渦The Idol》展現敬業演技,被認為是飾演Luna Snow的不二人選。



《Team Agents of Atlas》改編自同名漫畫,預計呈現一支由亞洲和太平洋地區的超級英雄組成的多元團隊,將是Marvel第一部亞洲超級英雄電影。 劇中角色由前神盾局特工吳吉米(Jimmy Woo)領導,他在《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》和《汪達幻視(溫黛與幻視)》等係列電影都有亮相。



There’s a shocking amount of great comics out today, but don’t skip Agents of Atlas #1. Shang-Chi is a member of the team! pic.twitter.com/0l0UMR2Jyz — ManaByte (@ManaByte) August 7, 2019

同時,Jennie近日接受HBO Max採訪時被問到「希望世界了解關於Jennie Ruby Jane的什麼事」,她回答「這只是開始」並向鏡頭wink,亦令人猜測是否暗示參與更多影視作品。



"This is just the beginning."



Introducing a new side of Jennie Ruby Jane. #THEIDOL pic.twitter.com/KSCRq46vaN — Max (@StreamOnMax) June 7, 2023

目前Marvel尚未對此做出回應。 如果消息屬實,Jennie將成為首位加入Marvel電影宇宙的韓國K-POP明星,也是為數不多的亞洲女性超級英雄演員之一。

